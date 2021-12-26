Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

IĞDIR (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile buzlanma ve don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Tunceli'de 5, Iğdır'da 4, Erzincan'da 2, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 8 ve Ağrı'da 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 5, Iğdır'da 8, Erzincan'da 9, Erzurum'da 13, Ardahan'da 15, Kars'ta 18 ve Ağrı'da 25 derece ölçüldü.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı dereler ve çeşmeler kısmen dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, kar altında kalan köylerdeki vatandaşlar evlerinin önünü temizledi.

Dondurucu soğuk, yüksek kesimlerde yaşamı zorlaştırdı.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, dereler buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu.

İlçede kar ve soğuk hava dolayısıyla yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Ağrı

Soğuk havanın etkisi altında kalan Ağrı'da, nehir, dere ve çaylar buzla kaplandı.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için naylon ve battaniyelerle kapladı.

Kentte eğitim gören Endonezyalı üniversite öğrencileri, çok zor geçen kış şartlarına alışmaya çalıştıklarını söyledi.

Kars

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler, akarsular ve Kars Barajı kısmen dondu.

Vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye sererek soğuktan korumaya çalıştı.