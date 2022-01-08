Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kırağı tutan ağaçlar Karlı yollarda yürüyen insanlar Köyden manzaralar VAN - Van'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde ağaçlarda kırağı oluştu.
VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kırağı tutan ağaçlar
Karlı yollarda yürüyen insanlar
Köyden manzaralar VAN - Van'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde ağaçlarda kırağı oluştu.