Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu - Haberler
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Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kırağı tutan ağaçlar Karlı yollarda yürüyen insanlar Köyden manzaralar VAN - Van'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde ağaçlarda kırağı oluştu.

VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kırağı tutan ağaçlar

Karlı yollarda yürüyen insanlar

Köyden manzaralar VAN - Van'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde ağaçlarda kırağı oluştu.

Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu

Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu

Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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