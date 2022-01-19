Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı - Haberler
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Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı

Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, karın üstüne yatarak keyifli zaman geçirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, karın üstüne yatarak keyifli zaman geçirdi.

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Sokak ve parkları beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler oluştururdu. Zaman zaman yağmaya devam eden kar, şehir merkezinde yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Bu durumu fırsata çeviren çocuklar, aileleri ile parklara akın etti. Kar sevincini doyasıya çıkaran çocuklar, soğuğa aldırış etmeden karın üstüne yatarak oynadı. Kartopu da oynayan çocukların keyifli anları, iç ısıtan görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı

Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı

Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı

Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı

Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı

Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, kar, Yerel, Haber

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