Soğuk hava kalp hastaları için risk oluşturuyor

Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uz. Dr. Can Hamsici, soğuk havanın kalp sağlığına olumsuz etkisi hakkında bilgi verdi.

Hamsici, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında soğuk hava ve aşırı rüzgarın geldiğini, bu iki faktöre aynı anda maruz kalmanın vücut ısısında ani değişimlere neden olarak kalp krizi riskini artırdığını belirtti.

Göğüs kafesi ortasında başlayıp bazen sol kola, omuza, çeneye doğru yayılım gösteren baskı, ağrı, yanma ve ağırlık hissi, buna eşlik eden bulantı, nefes darlığı, soğuk terleme gibi birkaç dakikadan fazla süren yakınmaların kalp krizi işareti olabileceğini anlatan Hamsici, bunların bazen mide ağrısı sanılıp atlanabildiğini, bunun dramatik sonuçlar ortaya çıkabildiğine işaret etti.

Kalp hastalarının kış aylarını sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan uzak durmasının önem taşıdığına dikkati çeken Hamsici, şöyle devam etti:

"Soğuğa maruz kalan kalp hastalarında basit bir gribal enfeksiyon, akciğerleri etkisi altına alacak önemli sağlık sorununa dönüşebilir. Bu nedenle kronik kalp hastaları soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara yol açacak soğuk ortamlardan uzak durmalı ve kışın dışarıda çok az vakit geçirmelidir. Hava akımına uzun süreli maruziyet kalp sağlığını önemli ölçüde tehdit ettiğinden çok soğuk havalarda evde vakit geçirmeleri uygundur. Kalp kapak hastaları, kalp yetmezliği hastaları, koroner arter hastaları ve bypass olan hastalar soğuğa bağlı kriz riski ile karşı karşıyadır, bu nedenle gerekli önlemler almalıdır.

Sıcak havalarda kalp hastalarının herhangi bir şikayeti yokken kışın çok soğuk havalarda damarların büzüşmesi sonucu göğüs ağrıları hissedilebilmektedir. Özellikle kalbiyle ilgili böyle bir sorunu olan ancak bunun farkına varmayan kişiler, havanın güneşli ve sıcak olduğu dönemlerde fiziksel aktivitelerinde herhangi bir sorun da yaşamamaktadır ancak bu aktivitelere kışın da devam ettiklerinde kalbin iş yükü de artacaktır. Soğuk havada, açık alanlarda yapılan sporlar sırasında ani ölümler meydana gelebilir. Kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişiler kış sporlarından uzak durup salon sporlarını tercih etmelidir."

Hamsici, kalp hastalarının beslenme programlarını da kış mevsimine göre düzenlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Hastalar kendileri için uygun dozu aşmayacak şekilde her çeşit besin tüketebilir. Kış aylarında yeterli miktarda C vitamini alınmalı ve kış meyveleri bolca tüketilmelidir. Soğuk havalarda kalori alımına da özen gösterilmelidir. Karbonhidratlar bakımından zengin bir diyet yerine protein, yağ ve karbonhidrat oranları dengeli beslenme şekli benimsenmelidir. Soğuk havalarda yüksek oranda alkol tüketimi kalp krizine yol açan önemli bir nedendir. Bilinçsiz bitkisel ilaç kullanımı da kalp krizini tetikleyen etkenlerden biridir. Bazı bitkisel ilaçlar damarların daralmasına yol açabilir. Kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanmamaları önerilmektedir." ifadelerini kullandı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız