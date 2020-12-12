Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor (2)

Üzeri örtülen araçlar

Buz tutan ağaç dalları

Yem verilen kuşlar KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı sürücüler ise araçlarını soğuktan üzerine battaniye, branda ve halı örterek korudu. Bazı esnaflarda yiyecek bulmakta güçlük yaşayan güvercinlere yiyecek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan