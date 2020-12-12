Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor (2)
12.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:31
Üzeri örtülen araçlar Buz tutan ağaç dalları Yem verilen kuşlar KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Üzeri örtülen araçlar
Buz tutan ağaç dalları
Yem verilen kuşlar KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı sürücüler ise araçlarını soğuktan üzerine battaniye, branda ve halı örterek korudu. Bazı esnaflarda yiyecek bulmakta güçlük yaşayan güvercinlere yiyecek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan