Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor (2)
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Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor (2)

12.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:31

Üzeri örtülen araçlar Buz tutan ağaç dalları Yem verilen kuşlar KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Üzeri örtülen araçlar

Buz tutan ağaç dalları

Yem verilen kuşlar KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı sürücüler ise araçlarını soğuktan üzerine battaniye, branda ve halı örterek korudu. Bazı esnaflarda yiyecek bulmakta güçlük yaşayan güvercinlere yiyecek verdi.

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor (2)
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor (2)
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor (2)
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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