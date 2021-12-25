Doğu'daki 4 ilde 135 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

ARDAHAN (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 135 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Dünden bu yana 351 yerleşim biriminin yolunu açan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Öte yandan kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu da ulaşıma açıldı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 53 yerleşim biriminin yol kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de caddelerde biriken karları temizledi.

Yüksekova ilçesinde de etkili olan sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Çatılarda buz sarkıtları oluşan ve akarsu yüzeylerinin bir kısmının buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ve battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Muş

Muş'ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolları ulaşıma açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent genelinde 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.