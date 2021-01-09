Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
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Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

09.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:45

Donan dere ve nehirler Güvercinlerin beslenmesi Vatandaşların soğuğa karşı araçlarının üstünü halı ve battaniyelerle örtmesi AĞRI - Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Donan dere ve nehirler

Güvercinlerin beslenmesi

Vatandaşların soğuğa karşı araçlarının üstünü halı ve battaniyelerle örtmesi

AĞRI - Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarının üzerini naylon örtü ile örterek önlem almaya çalıştı.

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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