Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
09.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:45
Donan dere ve nehirler Güvercinlerin beslenmesi Vatandaşların soğuğa karşı araçlarının üstünü halı ve battaniyelerle örtmesi AĞRI - Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Donan dere ve nehirler
Güvercinlerin beslenmesi
Vatandaşların soğuğa karşı araçlarının üstünü halı ve battaniyelerle örtmesi
AĞRI - Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarının üzerini naylon örtü ile örterek önlem almaya çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez