Soğuk Hava Geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 21. 12. 2021 tarihi saat 15: 00'dan 25. 12. 2021 saat 09: 00'a kadar ilimiz ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Bölge genelinde etkili olan yağışlı havanın ise 22. 12. 2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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