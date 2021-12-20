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Soğuk Hava Geliyor!

Soğuk Hava Geliyor!
Habermetre - Haberler | Toplum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 21. 12. 2021 tarihi saat 15: 00'dan 25. 12.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 21. 12. 2021 tarihi saat 15: 00'dan 25. 12. 2021 saat 09: 00'a kadar ilimiz ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Bölge genelinde etkili olan yağışlı havanın ise 22. 12. 2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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