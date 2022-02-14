Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti - Haberler
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Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti

İhlas Haber Ajansı, Öznur Demir - Yerel
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Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti.

BAYBURT (İHA) - Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti

BAYBURT - Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti.

Bayburt'ta soğuk hava gece ve günün aydınlanmasına yakın saatlerde etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde zeminin beyaza büründüğü Bayburt'ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Soğuk hava nedeniyle genelde sokaklarda sessizlik hakim olurken evlerinde vakit geçiren birçok vatandaş yaktıkları sobanın üzerinde kestane ve patates közlemesi yaparak keyifli kış günü geçirmeye çalışıyor.

Kar ve soğuk havanın daha fazla etkili olduğu Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise akarsular, çeşmeler dondu, göletlerin yüzeyi buz kapladı. Yüzeyi donan göletler adeta Sibirya'yı aratmadı. Çocuklar da poşetle kaymanın tadını çıkarıyor.

Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti

Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti

Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti

Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti

Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

Bayburt, kar, Yerel, Güncel, Haberler

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