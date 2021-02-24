Soğuk hava etkili oluyor
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Soğuk hava etkili oluyor

24.02.2021 10:48 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:52

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş ta aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş ta aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Muş'ta kar yağışının etkisini kaybetmesiyle kentte dondurucu soğuklar etkili oluyor. Evlerin çatılarında, metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Dondurucu soğuk hava nedeniyle il genelinde bazı bina ve tek katlı evlerin çatılarında metrelerce buz oluşurken göletlerin yüzey dondu.

Soğuk hava etkili oluyor
Soğuk hava etkili oluyor
Soğuk hava etkili oluyor
Soğuk hava etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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