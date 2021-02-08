Soğuk hava etkili oluyor
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Soğuk hava etkili oluyor

08.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:40

Karlı ormanlar, buz tutan dereler Aracının camını temizleyen vatandaşlar Sokak köpeğini besleyen vatandaşlar Kar üzerinde gezen leylekler Karlı alanda yiyecek arayan tilki Buzları erimiş derede yüzen ördekler Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Karlı ormanlar, buz tutan dereler

Aracının camını temizleyen vatandaşlar

Sokak köpeğini besleyen vatandaşlar

Kar üzerinde gezen leylekler

Karlı alanda yiyecek arayan tilki

Buzları erimiş derede yüzen ördekler Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentin Sarıkamış ilçesinde ise vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle camları kırağı tutan araçlarını temizlerken, bazı vatandaşlar da ilçede soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Karla kaplı olan ilçede beyaz örtü üstünde yiyecek arayan tilkiler olduğu da gözlendi.

İlçedeki derelerde de buzların çözüldüğü bazı kısımlarda ördeklerin yüzdüğü anlar görüntülendi.

Soğuk hava etkili oluyor
Soğuk hava etkili oluyor
Soğuk hava etkili oluyor
Soğuk hava etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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