Soğuk hava etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Soğuk hava etkili oldu

11.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:59

Soğuktan korumak için üstü kapatılan araçlar Camları karla kaplı araçlar Yiyecek verilen kuşlar KARS - Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuktan korumak için üstü kapatılan araçlar

Camları karla kaplı araçlar

Yiyecek verilen kuşlar

KARS - Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle araç ve iş yerlerinin camları buzla kaplanırken,

bazı sürücüler ise araçlarını soğuktan üzerine battaniye, branda ve halı örterek korudu.

Soğuk hava etkili oldu
Soğuk hava etkili oldu
Soğuk hava etkili oldu
Soğuk hava etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

İlgili Haberler

Sis ve soğuk hava etkili oldu
Sis ve soğuk hava etkili oldu
Soğuk hava ve sis etkili oldu
Soğuk hava ve sis etkili oldu
Soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu
Soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soğuk hava etkili oldu - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:59:09. #1.15#
title