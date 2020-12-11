Soğuk hava etkili oldu

Soğuktan korumak için üstü kapatılan araçlar Camları karla kaplı araçlar Yiyecek verilen kuşlar KARS - Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuktan korumak için üstü kapatılan araçlar

Camları karla kaplı araçlar

Yiyecek verilen kuşlar

KARS - Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle araç ve iş yerlerinin camları buzla kaplanırken,

bazı sürücüler ise araçlarını soğuktan üzerine battaniye, branda ve halı örterek korudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan