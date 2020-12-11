Soğuk hava etkili oldu
11.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:59
Soğuktan korumak için üstü kapatılan araçlar Camları karla kaplı araçlar Yiyecek verilen kuşlar KARS - Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Soğuktan korumak için üstü kapatılan araçlar
Camları karla kaplı araçlar
Yiyecek verilen kuşlar
KARS - Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle araç ve iş yerlerinin camları buzla kaplanırken,
bazı sürücüler ise araçlarını soğuktan üzerine battaniye, branda ve halı örterek korudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan