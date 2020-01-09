Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkili oluyor

09.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:24

Soğuk havanın etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın genel olarak parçalı bulutlu olacağı bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve pus görülecek.



Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ağrı'da 17, Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Erzurum'da 0, diğer illerde sıfırın altında Kars'ta 1, Ardahan'da 3, Ağrı'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede kar kalınlıkları Erzurum'da 4, Kars'ta 5, Ağrı'da 10, kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 58, Erzincan Ergan'da 23, Kars Cıbıltepe'de 51 santimetre olarak kaydedildi.

Açıklamada, bölgede buzlanma, sis ve don karşısında dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Kars'ta vatandaşlar buzla kaplı yollarda yürümekte zorlandı. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ağaçlarda ve diğer bitkilerde oluşan kırağı, kent manzarasında görsel güzellikler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde binaların çatılarında 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bu havalarda sokak hayvanları için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Turhan Kocaş, "Şu anda kışın en soğuk günlerinde sokak hayvanlarına bakmalıyız. Ben elimden geldiğince evimde yemek artıkları, ekmek kırıntılarıyla bu sahipsiz hayvanları beslemeye çalışıyorum." diye konuştu.

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da da Taşlıçay deresi başta olmak üzere birçok derenin yüzeyi buzla kaplandı.

Kaynak: AA