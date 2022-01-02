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Soğuk hava dev buz sarkıtları oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

Soğuk hava dev buz sarkıtları oluşturdu Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu.

ADANA (İHA) - Soğuk hava dev buz sarkıtları oluşturdu

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu.

Tufanbeyli'de geçtiğimiz günlerde 4 gün yağan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede her yer buz tuttu. Sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar dev sarkıtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tufanbeyli'de hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında devam edeceği öğrenildi.

Soğuk hava dev buz sarkıtları oluşturdu

Soğuk hava dev buz sarkıtları oluşturdu

Soğuk hava dev buz sarkıtları oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

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