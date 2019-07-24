Soğuk hava deposunun çatısından düşerek feci şekilde can verdi

Yapımı devam eden deponun çatısında kaplama işi yaparken 8 metre yükseklikten düşen 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da soğuk hava deposunun çatı kaplamasını yaparken 8 metre yükseklikten düşen 31 yaşındaki Nezir Ayvaz, feci şekilde can verdi.

Olay, Aksu ilçesi Antalya- Serik yolu üzerindeki yapımı devam eden soğuk hava deposunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava deposunun demir blokların üzerinde çatı kaplaması yapan Nezir Ayvaz bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Ayvaz'ın düştüğünü gören diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ayvaz kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Ayvaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayvaz'ın cenazesinin morga konulması sırasında ise yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA