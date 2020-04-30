Soğuk hava deposunda yangın çıktı (3)
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Soğuk hava deposunda yangın çıktı (3)

Soğuk hava deposunda yangın çıktı (3)
30.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:56

Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan ve çevredeki meyve bahçelerine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan ve çevredeki meyve bahçelerine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ağaköy Mahallesi'nde meyvelerin depolandığı tesisin plastik kasa ve ahşap paletlerin bulunduğu bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede soğuk hava deposunu saran alevler, çevredeki meyve bahçelerine sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken sağanak başladı.

Kentin birçok bölgesinden dumanları görülen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Soğuk hava deposunda yangın çıktı (3)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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