Soğuk hava deposunda meydana gelen göçükte 100 ton limon zarar gördü
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Soğuk hava deposunda meydana gelen göçükte 100 ton limon zarar gördü

27.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:48
Soğuk hava deposunda meydana gelen göçükte 100 ton limon zarar gördü

Mersin'in Silifke ilçesinde, 100 ton limon, soğuk hava deposunda meydana gelen göçük altında kaldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 100 ton limon, soğuk hava deposunda meydana gelen göçük altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Kırobası Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 5 kişiye ait 100 ton limon göçük altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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