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SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BIÇAKLI KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da soğuk hava deposunda çalışan işçilerden Afanistan uyruklu Şerşa A., mesai arkadaşı Osman Y. (24) ile aralarında çıkan tartışma sonrası kavgada sırtından bıçaklandı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da soğuk hava deposunda çalışan işçilerden Afanistan uyruklu Şerşa A., mesai arkadaşı Osman Y. (24) ile aralarında çıkan tartışma sonrası kavgada sırtından bıçaklandı. Şerşa A. hastaneye kaldırılırken, Osman Y. ile kavgaya karıştığı öne sürülen babası Rafet Y. (57), kardeşi İsmail Y. (21) ve eniştesi Mehmet B. (28) gözaltına aldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Şerşa A. ile Osman Y., elma seçim işinde çalışırken, bilinmeyen nedenle tartıştı. Osman Y.'nin depoda çalışan babası Rafet Y., kardeşi İsmail Y. ve eniştesi Mehmet B.'nin de katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sırtından bıçakla yaralanan Şerşa A., ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bıçağı kullananın kim olduğunu belirlemek için Osman Y. ve kavgaya karışan diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BIÇAKLI KAVGA

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BIÇAKLI KAVGA

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BIÇAKLI KAVGA

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BIÇAKLI KAVGA

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BIÇAKLI KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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