Soğuk hava deposuna basıp, kavga ettiler: 4 yaralı, 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Soğuk hava deposuna basıp, kavga ettiler: 4 yaralı, 6 gözaltı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ticari anlaşmazlık yüzünden 11 kişinin karıştığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Soğuk hava deposuna basıp, kavga ettiler: 4 yaralı, 6 gözaltı
27.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:42

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ticari anlaşmazlık yüzünden 11 kişinin karıştığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Jandarmanın takibi sonucu olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda meydana geldi. S.Y., yanına 7 akrabasını da alarak, çilek paketleme işi yapılan soğuk hava deposuna geldi. İddiaya göre S.Y. ve beraberindekiler yanlarında getirdikleri demir çubuk ve sopalarla soğuk hava deposunu işleten ve aralarında ticari anlaşmazlık bulunan işletmeciler A.Ö., İ.Ö. ve İ.Ö.'ye saldırdı. Çıkan kavgada 3 işletmeciyle diğer gruptan 1 kişi yaralandı. Kavganın ardından taraflar ayrılırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan A.Ö., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Diğer 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olayın faillerinin yakalanması için operasyon başlatan Serik JASAT timleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntüleri ve istihbarat çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen S.Y., A.Y., K.Y., Y.Y., İ.Y. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Adı açıklanmayan 18 yaşından küçük bir şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği belirtildi. Bir şüpheli hakkında ise olaya karışmadığı için işlem yapılmadı. Gözaltındaki 6 kişi işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Jandarma olayın büyümesini önlemek amacıyla hastane ve adliyeye takviye kuvvet görevlendirdi.Diğer yandan, jandarma kavgaya karışan 11 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan İrem Derici Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Michael Jordan Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha Genç Bursa Instagram
Şu an buradasınız: Soğuk hava deposuna basıp, kavga ettiler: 4 yaralı, 6 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 17:42:26. #1.14#
title