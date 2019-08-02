Soğuk hava depo sahipleriyle toplantı
Beypazarı ilçesinde soğuk hava deposu sahipleriyle toplantı düzenlendi.
Beypazarı ilçesinde soğuk hava deposu sahipleriyle toplantı düzenlendi.
Halk Evinde düzenlenen toplantıya Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, TMO Müdürü Abdullah Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ile soğuk hava deposu sahipleri katıldı.
Karaer, soğuk hava depolarının tonaj miktarlarıyla kapasitelerinin bildirimlerinin yapılmasını istedi.
Kaynak: AA
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