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Soğuk hava çeşme ve su birikintilerini dondurdu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Güncel

Soğuk hava çeşme ve su birikintilerini dondurduİSTANBUL İstanbul'da kar yağışının ardından birçok nokta beyaza bürünürken, Arnavutköy'de bazı mahallelerde hayvanların su içmesi için yapılan yalaklar, çeşme ve su birikintileri buz tuttu.

İSTANBUL (İHA) - Soğuk hava çeşme ve su birikintilerini dondurdu

İSTANBUL İstanbul'da kar yağışının ardından birçok nokta beyaza bürünürken, Arnavutköy'de bazı mahallelerde hayvanların su içmesi için yapılan yalaklar, çeşme ve su birikintileri buz tuttu.

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından birçok ilçe adeta beyaz örtü ile kaplanırken, Arnavutköy'de de soğuk havanın etkisiyle bazı mahallelerde, yol kenarlarında, hayvanların su içmesi için yapılan yalaklar, çeşmeler ve su birikintileri buz tuttu.

Soğuk hava çeşme ve su birikintilerini dondurdu

Soğuk hava çeşme ve su birikintilerini dondurdu

Soğuk hava çeşme ve su birikintilerini dondurdu

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İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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