Soğuk hava bazı seyyar esnafa kepenk indirtti - Haberler
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Soğuk hava bazı seyyar esnafa kepenk indirtti

Soğuk hava bazı seyyar esnafa kepenk indirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de seyyar olarak sifon limonata ve sıkma meyve suyu satışı yapan bazı esnaf, soğuk hava nedeniyle kepenk indirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de seyyar olarak sifon limonata ve sıkma meyve suyu satışı yapan bazı esnaf, soğuk hava nedeniyle kepenk indirdi.

Son günlerde Eskişehir'de etkisini yoğun şekilde gösteren soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde bile zaman zaman sıfır derecenin altına kadar düştüğü Eskişehir'in caddelerinde ve sokaklarında çalışan bazı seyyar esnaf, çareyi kepenk indirmekte buldu. Eskişehir'e özgü sifon limonatanın ve sıkma meyve sularının satışının yapıldığı tezgahların işletmecileri, ısınmak için bir çözüm bulamadığı için kepenk kapattı. - ESKİŞEHİR

Soğuk hava bazı seyyar esnafa kepenk indirtti

Soğuk hava bazı seyyar esnafa kepenk indirtti

Soğuk hava bazı seyyar esnafa kepenk indirtti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Esnaf, Yerel, Haber

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