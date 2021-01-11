Soğuk hava balık fiyatlarına yansıdı

Marmara Denizi ve Karadeniz'de etkili olan soğuk hava nedeniyle, tezgahlarda satışa sunulan balığın fiyatı arttı.

Marmara Denizi ve Karadeniz'de etkili olan soğuk hava nedeniyle, tezgahlarda satışa sunulan balığın fiyatı arttı.

Havaların soğumasıyla hamsinin fiyatı 30, mezgitin 35, istavritin 40, çinekopun 75, sarıkanatın 90, çupranın 45-85, levreğin 48-100, barbunun ise 65 liraya yükseldi.

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Vedat Kara, balık sezonunun bu yıl çok iyi başladığını, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kara, "Denizlerimiz balık dolmuş, taşmıştı ancak son bir haftadır devam eden olumsuz hava koşulları, kuvvetli lodos ve poyrazdan dolayı gemilerimiz ağ atmakta zorlanıyor." dedi.

Bu durumun geçici olduğunu belirten Kara, hava koşulları düzeldiğinde gemilerin tekrar avlanmaya başlayacağını ve balık fiyatlarının yine eski seviyesine düşeceğini vurguladı.

Vedat Kara, "Denizlerimizin aslında balık dolu. Oltayı Karadeniz'e atıyoruz balık var, Marmara'ya atıyoruz balık var, Çanakkale'ye atıyoruz balık var. Şu anda hava şartlarından dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz ama inşallah en kısa sürede bu durum düzelecek." diye konuştu.

Balıkçı esnafı Yalçın Göyne ise, balık fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu ifade ederek, "Denizlerimizde balık bol. Hava şartları düzeldiğinde inşallah balık fiyatları normale dönecek. Gemilerimiz ağ atmakta zorlanıyor, balığı tutmakta zorlanıyor. Yeri belli değil balığın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş