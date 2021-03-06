Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor
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Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor

06.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:10

Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor Ağrı'da, Mart ayında düşen cemrelere rağmen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor

AĞRI - Ağrı'da, Mart ayında düşen cemrelere rağmen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, baharın habercisi olarak bilinen cemrelerin düşmesine rağmen kentte soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 14 derece olarak ölçülürken, birçok ev ve işyerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor
Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor
Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor
Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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