Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor

Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor Ağrı'da, Mart ayında düşen cemrelere rağmen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Soğuk hava Ağrı'da etkili olmaya devam ediyor

AĞRI - Ağrı'da, Mart ayında düşen cemrelere rağmen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, baharın habercisi olarak bilinen cemrelerin düşmesine rağmen kentte soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 14 derece olarak ölçülürken, birçok ev ve işyerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN