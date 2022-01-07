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Soğuk hava

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Soğuktan korumak için üstü örtülen araçlar Saçlarına kırağı düşenler Okula giden öğrenciler Araç geçişleri ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Soğuktan korumak için üstü örtülen araçlar

Saçlarına kırağı düşenler

Okula giden öğrenciler

Araç geçişleri ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk nedeniyle erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanların saçlarında kırağı oluştu.

Bazı vatandaşlar da araçlarını soğuktan korumak için üstünü örttü.

Soğuk hava

Soğuk hava

Soğuk hava

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