ARDAHAN (AA) - Soğuktan korumak için üstü örtülen araçlar

Saçlarına kırağı düşenler

Okula giden öğrenciler

Araç geçişleri ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk nedeniyle erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanların saçlarında kırağı oluştu.

Bazı vatandaşlar da araçlarını soğuktan korumak için üstünü örttü.