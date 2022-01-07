Soğuk hava
Soğuktan korumak için üstü örtülen araçlar Saçlarına kırağı düşenler Okula giden öğrenciler Araç geçişleri ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
ARDAHAN (AA) - Soğuktan korumak için üstü örtülen araçlar
Saçlarına kırağı düşenler
Okula giden öğrenciler
Araç geçişleri ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Soğuk nedeniyle erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanların saçlarında kırağı oluştu.
Bazı vatandaşlar da araçlarını soğuktan korumak için üstünü örttü.