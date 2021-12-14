Soğuk hava - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soğuk hava

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Güvercinlerin yemlenmesi Tuncer Aktürk'ün konuşması Yemlenen güvercinleri görüntülemeye çalışanlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Güvercinlerin yemlenmesi

Tuncer Aktürk'ün konuşması

Yemlenen güvercinleri görüntülemeye çalışanlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte özellikle dondurucu soğuk ve her tarafın karla kaplanması yüzünden yaban hayatı yem bulmakta güçlük çekiyor.

Milli Egemenlik Parkındaki güvercinleri ise vatandaşlar unutmadı.

Vatandaşlardan Tuncer Aktürk, her sabah güvercinlere yem verdiğini belirterek, "Şuan soğuklar çok etkili. Ayrıca her taraf karlı olması nedeniyle kuşlar yem bulamıyor. Sonuçta onlarda birer canlı, aç kalmasın diye her gün yem veriyoruz." dedi.

Soğuk hava

Soğuk hava

Soğuk hava

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title