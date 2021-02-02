Soğuk hava
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Soğuk hava

02.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:21

İlçeden görüntü İhsaniye Camisi Buz sarkıtlarından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisinin sürdüren dondurucu soğuk nedeniyle Merkez İhsaniye Camisinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu.

İlçeden görüntü

İhsaniye Camisi

Buz sarkıtlarından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisinin sürdüren dondurucu soğuk nedeniyle Merkez İhsaniye Camisinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava
Soğuk hava
Soğuk hava
Soğuk hava

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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