Soğuk hava
02.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:21
İlçeden görüntü İhsaniye Camisi Buz sarkıtlarından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisinin sürdüren dondurucu soğuk nedeniyle Merkez İhsaniye Camisinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu.
İlçeden görüntü
İhsaniye Camisi
Buz sarkıtlarından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisinin sürdüren dondurucu soğuk nedeniyle Merkez İhsaniye Camisinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven