Soğuk hava
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Soğuk hava

31.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:28

Kura Nehri'nden görüntü Kırağı tutan ağaçlar Guvercinlere yem verilmesi İş yerinin camlarının buz tutması ARDAHAN - Soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kura Nehri'nden görüntü

Kırağı tutan ağaçlar

Guvercinlere yem verilmesi

İş yerinin camlarının buz tutması ARDAHAN - Soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte kaldırım ve yolların yanı bazı iş yerlerin camı buzla kaplandı.

Kura Nehri bölgesinde soğuk hava nedeniyle sis oluştu. Bölgedeki ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kaptanpaşa Mahallesindeki esnaf yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı.

Soğuk hava
Soğuk hava
Soğuk hava
Soğuk hava

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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