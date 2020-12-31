Soğuk hava
31.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:28
Kura Nehri'nden görüntü Kırağı tutan ağaçlar Guvercinlere yem verilmesi İş yerinin camlarının buz tutması ARDAHAN - Soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kura Nehri'nden görüntü
Kırağı tutan ağaçlar
Guvercinlere yem verilmesi
İş yerinin camlarının buz tutması ARDAHAN - Soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte kaldırım ve yolların yanı bazı iş yerlerin camı buzla kaplandı.
Kura Nehri bölgesinde soğuk hava nedeniyle sis oluştu. Bölgedeki ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı.
Kaptanpaşa Mahallesindeki esnaf yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh