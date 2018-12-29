Soğuk Hava
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.
Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle dondu.
Öte yandan Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyi de buz tuttu.
Buzla kaplanan gölün yüzeyindeki 2 sakarmeke kuşu dikkati çekti.
Yeni Mahalle Muhtarı Kayhan Güven, "Sakarmekeler yaz aylarında yüzlerce oluyordu. Şu an 2 tane kaldı. Soğuktan donmak üzereler. Elimde imkan olsa buzun üzerine çıkıp kuşları alıp eve götüreceğim. Kuşlar için yardım bekliyoruz." dedi.