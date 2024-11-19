Öğretmenler Günü kutlamaları ve hediye önerileri sık sık araştırılıyor. Öğretmenler Günü, Türk milletinin eğitimine katkıda bulunan öğretmenlere teşekkür etmek ve onların önemini vurgulamak amacıyla kabul edilmiştir. Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Öğretmenler Günü 24 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleşecektir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarihin Öğretmenler Günü olarak kabul edilmesi, 1981 yılında Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünde, Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı günün anısına karar verilmiştir.