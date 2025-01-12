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Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman?

Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman?
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1. Lig'de haftanın en önemli maçlarından Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı öncesi Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Erzurumspor Şanlıurfaspor maçına saatler kaldı. Peki, Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor Şanlıurfaspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı öncesi Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. 1. Lig'in önemli mücadelelerinden Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Erzurumspor Şanlıurfaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ERZURUMSPORŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor ile Şanlıurfaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ERZURUMSPORŞANLIURFASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

ErzurumsporŞanlıurfaspor maçı, 12 Ocak Pazar günü oynanacak.

ErzurumsporŞanlıurfaspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ERZURUMSPORŞANLIURFASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

ErzurumsporŞanlıurfaspor maçı henüz başlamadı.

ERZURUMSPORŞANLIURFASPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Erzurumspor ve Şanlıurfaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

İzlemek için tıklayınız .

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Kaynak: Haberler.com / Gündem
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