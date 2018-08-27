Soğuk Çermik'te Yeni Tesisler Hizmete Girdi

Sivas'ın turizm potansiyeli noktasında önemli merkezlerinden Soğuk Çermik'te belediye tarafından bazı yeni hizmetler hayata geçirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye kaplıcaya yeni bir sosyal tesis, mini alışveriş merkezi ve idari bina kazandırdı.

Mevcut caminin genişletildiği alana ilave olarak 43 yeni çardak kuruldu. Çermikte yapılan yeni sondaj sonrası saniyede 15 litre kapasiteye sahip termal su bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın'a, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat eşlik etti.

Vatandaşların çermikte rahatça alışveriş yapabileceği marketi ziyaret eden heyet, daha sonra alanda oluşturulan sosyal tesisler, idari bina ve tadilat yapılan camiyi inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.