"Soğuk çay" tartışmasında müşterisini öldüren zanlı tutuklandı
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"Soğuk çay" tartışmasında müşterisini öldüren zanlı tutuklandı

'Soğuk çay' tartışmasında müşterisini öldüren zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da soğuk çay sebebiyle çıkan tartışmada kadın müşterisini tabancayla vurarak öldüren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'da soğuk çay sebebiyle çıkan tartışmada kadın müşterisini tabancayla vurarak öldüren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Konya Seydişehir Karayolu üzeri Çayırbağı mevkisinde bulunan bir dinlenme yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Antalya istikametine giden 33 yaşındaki Emel Göçer, yanında bulunan 2 kadın arkadaşıyla yol kenarındaki dinlenme yerinde durdu. Burada çay söyleyen 3 arkadaş iddialara göre çayın soğuk olması nedeniyle işletme sahibi 42 yaşındaki M.İ. ile tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada işletme sahibi M.İ. tarafından tabancayla vurulan Emel Göçer hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı M.İ., "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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