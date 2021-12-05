Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu - Haberler
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Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Haberler | Güncel

Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan soğuk hava çok sayıda aracın donmasına neden oldu.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan soğuk hava çok sayıda aracın donmasına neden oldu.

Dün gece Aşkale'de termometreler eksi 20'yi gösterirken gece yaşanan soğuğun etkisiyle gündüz bir çok araç çalışmadı.

Araç sahipleri birbirlerine yardımcı olurken yetersiz kalan otomobiller çekiciler yüklenerek tamirhanelere götürüldü.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu

Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu

Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu

Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu

Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Son Dakika Haberleri

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