Soğuk Algınlığı ve Gribin Doğal İlacı "Beyran"

UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden "beyran" özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek, soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyor.

Yüksek harlı ateşte pişirilen, içinde kuzu eti, sirke, baharat ve bol sarımsak barındıran, Gaziantep kahvaltılarının vazgeçilmezi olan beyran, "içen hasta olmaz", "eskiden ilaç yoktu beyran vardı" sloganlarıyla bölgede kış aylarında en çok tüketilen çorbaların başında geliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyranın içerdiği besinler itibariyle özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyip, hastalıklardan korunmak için oldukça faydalı bir yiyecek olduğunu söyledi.

Beyranın et, et suyu, acı kırmızı biber, bol sarımsak ve sonradan eklenen limonla servis edildiğini anlatan Araz, beyranın içinde bulunan her maddenin, bağışıklık sistemi güçlendirdiğini ifade etti.

Kış aylarında özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanların mutlaka beyran içmesini tavsiye ettiklerini belirten Araz, şunları kaydetti:

"Bütün bunlara baktığımız zaman hepsi kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirip nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanmamızı engelleyecektir. Eğer hastaysak kolay atlatmamıza vesile olacak besin maddesidir. Enfeksiyon durumunda vücutta bir yıkım oluyor ve burada et destekleyici bir faktördür. Baharat ve sarımsak da klasik olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen maddelerdir."

- "Kolay iyileşmeyi hızlandırıyor"

Beyranın mikroplara karşı bir savunma hattı görevi üslendiğine dikkati çeken Araz, şöyle devam etti:

"Vücudumuzun savunma sisteminin, mikroplarla, virüslerle daha etkili başa çıkmasını sağlıyor. Beyran oldukça sıcak içilen bir yemektir. Bu da aynı zamanda semptomatik olarak boğaz ağrısında rahatlamaya, içinde içerdiği acının uyarıcı etkisiyle de burun ve sinüzitteki tıkanıklarda rahatlamaya yol açıyor. Genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, nezle, girip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda kolay iyileşmeyi hızlandırdığını söyleyebiliriz. "

- "Vücuda kış aylarında siper oluyor"

Beyran Ustası Ahmet Çadır da beyranın en çok sabah erken veya gecenin geç saatlerinde tüketildiğini dile getirdi.

Beyranın yapımının oldukça zor ve zahmetli olduğunu anlatan Çadır, özellikle içine katılan etin ve suyunun iyi kaynamış olması gerektiğini ifade etti.

Kış aylarında beyranın daha çok rağbet gördüğünü belirten Çadır, "Özellikle kış aylarında işlerimiz yoğunlaşıyor. Hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar beyran çorbasına akın ediyor. Bunun içinde çok faydalı maddeler var ve insanı dinç tutuyor. Limon sıkıyoruz, bol C vitamini içerir ve en önemlisi bol sarımsak var, doğal antibiyotiktir. Bunların hepsi birleşince vücuda kış aylarında siper oluyor ve hastalıktan koruyor. Eskiden soğuk alanlar doktora gitmezlermiş. Hemen bir beyran içermiş ve kısa zamanda kendine gelirmiş." dedi.

Mehmet Sönmez ise yöre halkı olarak beyranı çok sevdiklerini dile getirerek, "İçinde sağlığa iyi gelen ne arasanız var. Onun için doktora gitmektense beyran içip kendimizi soğuktan korumayı tercih ediyoruz. Kış aylarında 3 güne bir mutlaka içeriz." diye konuştu.