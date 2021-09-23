SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR - Haberler
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SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VARBüşra ŞİMŞEK - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da son günlerde hava sıcaklığındaki düşüş ve yükselmelerle soğuk algınlığı şikayetleri arttı.

İSTANBUL (DHA) - SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

Büşra ŞİMŞEK - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da son günlerde hava sıcaklığındaki düşüş ve yükselmelerle soğuk algınlığı şikayetleri arttı. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Murat Köse, "İstanbul Tıp Fakültesi'ne üst solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla günlük ortalama 700 hasta başvuruyor. Bunların yarısı ise soğuk algınlığı gibi viral üst solunum enfeksiyonu tanısı konulan hastalardan oluşuyor" dedi. Soğuk algınlığı ile birlikte aktarlarda da yoğunluk arttı. Aktar Muhittin Tan, en çok ıhlamur, adaçayı ve kış çayının satıldığını belirtti.

Hava sıcaklığındaki düşüş ve yükselmelerle soğuk algınlığı şikayetlerinin artmasıyla Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşı'ndaki aktarlarda yoğunluk arttı. Vatandaşların tercihi ise daha çok ıhlamur ve zencefil oldu. Şifalı bitki alan kişilerin soğuk algınlığı için önlem aldığını hatırlatan Aktar Muhittin Tan, en çok satılan ürünlerin ıhlamur, adaçayı ve kışçayı olduğunu söyledi.

"GRİP VİRÜSLERİ ÖNÜMÜZDEKİ AY KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK"

Son günlerde özellikle viral üst solunum enfeksiyonlarında bir artış yaşandığını belirten İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Murat Köse, bu enfeksiyonunun özellikle soğuk algınlığını çok artırdığını söyledi. Grip mevsiminin yaklaştığının uyarısını veren Dr. Köse, "Grip virüsleri önümüzdeki ay kendini göstermeye başlayacak. Vücut bağışıklığı açısından yaşam tarzı çok önemli. İyi ve kaliteli bir uyku özellikle C ve D vitamini başta olmak üzere vitamin desteği çok önemli. Fazla kilolu ya da obez hastalar, hem koronavirüs hem de soğuk algınlığı açısından viral üst solunum enfeksiyonunu daha kötü geçiriyor. Yediklerimize biraz daha dikkat etmemiz lazım. Özellikle çok kritik bir döneme giriyoruz. Hem Covid-19 virüsünün, hem de Rhinovirüs gibi virüslerin bir arada olması hastalığı daha ağır geçirmemize neden olabilir. İstanbul Tıp Fakültesi'ne üst solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla günlük ortalama 700 hasta başvuruyor. Bunların yarısı ise soğuk algınlığı gibi viral üst solunum enfeksiyonuna yakalanan hastalar" dedi.

"SOĞUK HAVADA BUNLARI İÇMEK İNSANI ZİNDE TUTUYOR"

Soğuk algınlığı geçiren hastalara Osmanlı çayını öneren 20 yıllık aktar Muhittin Tan, "Soğuk algınlığı için insanlar genelde ıhlamur, adaçayı, papatya, zencefil ve karabiber gibi bitkileri alıyorlar. Soğuk havada bunları içmek insanı zinde tutuyor, hastalıklardan koruyor. Soğuk algınlığı geçirenlere genellikle Osmanlı çayı karışımımızı öneriyoruz. İçinde zencefil, karabiber, havlucan, zencefil, ıhlamur, adaçayı ve kuşburnu var. Hastalar tarafından daha çok kış çayı, ıhlamur ve adaçayı tercih ediliyor. Bunlara daha çok talep var. Bunların fiyatı değişiyor. Mesela ıhlamurun paketi 10, adaçayının 8, karışımların kilosu ise 200 lira. İçeriğine ve özelliğine göre bitkilerin fiyatı değişiyor" diye konuştu.

"SAĞLIKLI OLDUĞU İÇİN IHLAMUR İÇİYORUM"

Soğuk algınlığı tedavisinde genellikle ıhlamuru tercih ettiğini söyleyen Yağmur Arslan, "Bu mevsimde çok üşütmemeye dikkat ediyorum. Sağlıklı besleniyorum. Boğazım ağrıdığında genellikle sağlıklı olduğu için ve tadını sevdiğim için ıhlamur içiyorum" şeklinde konuştu.

Ağabeyi ile bitki çayı almaya gelen Yıldız Işıtman ise, "Yaz kış sürekli papatya, ıhlamur ve adaçayı gibi bitki çaylarını kullanıyoruz. Şu anda hepsinden aldım. Evde her zaman duruyor. Özellikle kış çayını herkese öneririm. İçen herkese şifa olsun" ifadelerini kullandı.

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİ ARTTI, AKTARLARA AKIN VAR
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