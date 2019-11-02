Soğuk algınlığı kapalı mekanları seviyor

02.11.2019 11:40

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, soğuk algınlığının özellikle kapalı mekanlarda çok kolay yayılabildiğini ve kronik hastalığı olanları daha çok etkilediğini söyledi. Zeydan, bu hastalığın tam anlamıyla bir tedavisi olmadığından tedavideki amacın belirtilerin ortadan kaldırılması olduğunu ifade ederek, "Eğer hastalık ilerleme gösterirse bronşit hatta zatürre gibi ciddi problemlere bile neden olabilir" dedi.

VİRÜS ÇOK ÇABUK YAYILIYOR

Hastalığın hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla çok kolay bulaşabildiğini anlatan Dr. Meriç Zeydan, "Virüsler kapalı ortamlarda, toplu taşıma araçlarında uzun süre havada asılı kalabildiğinden mümkün olduğunca bu gibi yerlerde bulunmamaya özen gösterilmeli, gerekirse maske takarak korunulmalı. Ayrıca virüsler dış ortamda 3 saate kadar canlı kalabilirler. Bu nedenle virüsün bulaşma ihtimali olan eşyalar ellendikten sonra ellerin yüze temas ettirilmemesi ve sabunlu su ile iyice yıkanması da önemlidir" diye konuştu.

ÇOCUKLAR DAHA HASSAS

Dr. Meriç Zeydan, soğuk algınlığının kuluçka süresinin 2-3 gün olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Hastalık genellikle burun akıntısıyla başlar. Bu belirtileri burun tıkanıklığı, hapşırık, öksürük, boğaz ağrısı ile 37-38 derece hafif ateş izler. Halsizlik ve kırgınlık da sık görülür. Soğuk algınlığına küçük çocuklarda yetişkinlere göre daha çok rastlanır. Bunun en büyük nedeni kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda diğer çocuklarla yoğun şekilde beraber olunmasıdır. Çocuklar bu gibi yerlerde virüsleri sürekli birbirlerine bulaştırır, bu nedenle de yetişkinler yılda ortalama 2 ila 4 defa soğuk algınlığına yakalanırken çocuklarda ise bu sayı 6-7'ye kadar çıkabiliyor. Sonbahar aylarında KOAH ve astım hastalarının soğuk algınlığına karşı çok daha dikkatli olmaları gerekir. Çünkü risk altındaki bu kişilerde meydana gelebilen basit enfeksiyonlar çabucak zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir. Bu nedenle KOAH ve astım gibi kronik hastalığı olanların doktorlarına danışarak grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları önerilir."

ZEYDAN, SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUNMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ ŞU ŞEKİLDE SIRALADI:

"Hasta kişilerle temastan kaçının, ellerinizi sabun ile sık sık yıkayın, sağlıklı ve dengeli beslenin, sigaradan uzak durun, hapşırır, öksürürken mendil ile ağız ve burnunuzu kapatın, risk altındaki grupta yer alıyorsanız doktorunuza danışarak grip ve zatürre aşısı olun."

(İHA)

Kaynak: İHA