Soğuk Algınlığı Corona'ya Karşı Koruma Sağlar mı? - Haberler
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Soğuk Algınlığı Corona'ya Karşı Koruma Sağlar mı?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Amerika'da yetişkinler genellikle yılda bir veya iki kez soğuk algınlığına yakalanır. Bunlar genellikle hafif atlatılsa da uzmanlar soğuk algınlığının daha ciddi virüslere karşı koruma sağlayabileceği görüşünde.

Amerika'da yetişkinler genellikle yılda bir veya iki kez soğuk algınlığına yakalanır. Bunlar genellikle hafif atlatılsa da uzmanlar soğuk algınlığının daha ciddi virüslere karşı koruma sağlayabileceği görüşünde

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haber

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