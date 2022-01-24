Soğuk Algınlığı Corona'ya Karşı Koruma Sağlar mı?

Amerika'da yetişkinler genellikle yılda bir veya iki kez soğuk algınlığına yakalanır. Bunlar genellikle hafif atlatılsa da uzmanlar soğuk algınlığının daha ciddi virüslere karşı koruma sağlayabileceği görüşünde.