Soğuğa rağmen çarşıyı doldurdular

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de vatandaşlar, '0' derece soğuğa aldırış etmeden çarşıda alışveriş yaptı.

Kış soğuklarıyla bilinen Eskişehir'de hava sıcaklıkları gün geçtikçe düşmeye devam ediyor. Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla kar yağışı alan şehir, meteorolojiye göre hafta sonuna kadar daha da soğuyacak. Eskişehirliler 0 derece ve altına düşen sıcaklıklara aldırmadı. İki Eylül ve Hamamyolu caddelerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, buz gibi havaya rağmen alışverişin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR