Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak
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Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak

-Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak Sivas'ta açık alandaki masaların üzerini cam fanuslarla kapatarak müşterilerini soğuk havadan koruyan kafe, bu sefer aynı sistemle müşterilerini korona virüsten koruyacak Sivas'ta açık alandaki masaların üzerini cam fanuslarla...

Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak
11.05.2020 20:38 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:38

-Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak

Sivas'ta açık alandaki masaların üzerini cam fanuslarla kapatarak müşterilerini soğuk havadan koruyan kafe, bu sefer aynı sistemle müşterilerini korona virüsten koruyacak

SİVAS - Sivas'ta açık alandaki masaların üzerini cam fanuslarla kapatarak müşterilerini soğuk havadan koruyan kafe, bu sefer aynı sistemle müşterilerini korona virüsten koruyacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 binlerce insanın ölümüne neden oldu. Ülkemizde de görülen salgın sonrası birçok tedbir alındı. Ülkemizde salgının kontrol altına alınmasıyla bir süredir devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşmeye bırakıyor. Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesi Mesire alanında bulunan kafe normalleşme sürecinde aldığı tedbirlerle dikkat çekiyor. Müşterilerini soğuk, rüzgar ve yağmur gibi etkenlerden korumak için masaların üzerini cam fanuslarla kapatan işletme sahibi bu sefer korona virüs kapsamında müşterileri virüsten koruyacak. Adeta müşteriler arasında kalkan görevini görecek olan cam fanuslar sosyal mesafeyi de koruduğundan gönül rahatlığıyla kullanılabilecek.

Bu kafe sosyal izolasyonu sağlıyor

İşletme sahibi Yunus Yıldız, kafenin bir nevi insanlar arasına set çektiğini belirterek, "Son zamanlarda haberlerde de çıktı. Avrupa'da buna benzer tasarımlar var. Biz aylar öncesinden bir fotoğraftan esinlenerek bu kafeyi oluşturduk. Özelliği müşterileri açık alanda soğuktan, yağmurdan, kardan koruyarak dış ortamdan bağı kesmeden orada oturma şansını tanıyoruz.İşin doğrusu asıl amaç o değildi fakat son zamanlarda aldığımız talepler, telefonlar gerek mesajlar olsun insanların kafemize yoğun ilgi gösterdiğini gördük.Çünkü otomatikman sosyal mesafeyi sağlamış oluyoruz ve birçok insanı aynı ortamda tutmamış oluyoruz. Yani bizim bu projemiz otomatikman sosyal mesafeyi sağlamış oluyor, insanların arasında bir nevi set oluşturuyor ve korona virüsün insandan insana geçmesini engellemiş oluyor" dedi.

İçleri sosyal mesafe korunacak şekilde düzenlendi

Yıldız,cam fanusların içlerini sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlediklerini söyleyerek, " Zaten içlerini de sosyal mesafeye uyacak şekilde dizayn ettik. Gelen talepler doğrultusunda büyük bir ilgi olacağını düşünüyoruz. Zaten ürünün patentini de Türkiye çapında aldık. Taleplerde de var. Bunları değerlendireceğiz. İnşallah faydamız olur. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Yan masayla hiçbir şekilde irtibatları ilişkisi kalmadan çok rahat bir şekilde arkadaşlarıyla dostlarıyla bu yasak kalktıktan sonra gönül rahatlığı ile oturabilecekler. Şuan da kuaförlerimiz AVM'lerimiz normalleşme sürecine 11 Mayıs'tan sonra yavaş yavaş geçecek. Haziran başı itibari ile bizde böyle bir beklenti oluştu. Bizde çalışmalarımızı başlattık. Bu yönde uygulamalarımız, hazırlıklarımız var. Haziran başı itibari ile bizde açılacağımızı tahmin ediyoruz. İnşallah bizde yetkililerimiz de izin verirse faaliyete başlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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