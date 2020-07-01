"Söğle peyniri" kuyularda lezzetleniyor Antalya'nın Elmalı ilçesinde üretilen yöresel Söğle peyniri, kuyularda 4 ay kadar bekletildikten sonra sofralardaki yerini alıyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde üretilen yöresel Söğle peyniri, kuyularda 4 ay kadar bekletildikten sonra sofralardaki yerini alıyor.

Bahar gelince 2 bin rakımlı yaylalara göç eden çobanların tamamen doğal beslenen sürülerinden elde edilen keçi sütü, peynir yapımı için biriktiriliyor.

Sütlerin kaynatılıp mayalanması sonucu oluşan peynirler, rendeleme ve elle yapılan ufalama işleminden sonra tuzlanarak özel hazırlanan keçi derilerine basılıyor.

İçi peynir basılı tutumlar, yaklaşık 3 bin rakımlı Kızlarsivrisi dağı eteklerindeki yüzyıllar öncesinden kalma yaklaşık 10 metre derinliğindeki etrafı taşlarla örülü kuyulara bırakılıyor.

Taş kuyularda dört ay kadar bekletilen peynirler ekim veya kasım aylarında kuyulardan çıkartılarak satışa sunuluyor.

Coğrafi işaret için çalışma yapılıyor

Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan, yöresel lezzetler ve yöreye özgü üretilen ürünlerin tanıtılması için çalıştıklarını söyledi.

Bu ürünlerin gelecek nesillere aktarılması için bazı projeler yürüttüklerini aktaran Altan, bu çalışmalar kapsamında Söğle peynirinin de coğrafi işaret ve tescilinin yapılması için araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Söğle peynirinin sofraya gelişine kadar geçen süreci kayıt altına almaya başladıklarını anlatan Altan, "Peynirin tarihi ve doğal bir tat olduğunu belgelemeye çalışıyoruz. Bu işlemlerin ardından Söğle peynirinin hak ettiği değeri kazanacağına inanıyorum. İnşallah halkımız bu doğal üretimi devam ettirir, bu güzel lezzet bozulmadan geçmişten bugüne geldiği gibi, gelecek nesillere de aktarılır." diye konuştu.

"Tadı ve aroması farklı"

Peynire adını veren Söğle Mahallesi'nde çobanlık yapan Cemal Alkaya, söğle peynirinin hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, sadece yörede doğal ortamında yetişen otlardan beslenen keçilerden elde edilen sütlerle yapıldığını anlattı.

Peynirleri dinlenmesi için taş kuyulara bıraktıklarını belirten Alkaya, "Peynir derilerde bekletilirken tat ve aroması oluşuyor. Süt sağıldıktan sonra bu peynir sofraya gelene kadar yaklaşık belirli bir süre geçiyor. Söğle peyniri, tadı ve aromasıyla diğer peynirlerden rahatlıkla ayırt ediliyor. Peynire yoğun bir talep var. Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: AA