SOGEP'ten İki Projeye Destek

10.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kentten 'Umudunu Kaybetme Hayata Tutun' projesi ile 'Sarıoğlan ve Pınarbaşı İlçelerinde Kadın Üreticilerin Elinden Geleneksel Peynir Üretim Tesislerinin Kurulması' projesi destek almaya hak kazandı.



Destek almaya hak kazanan iki projenin tanıtım toplantısı Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunlu ile konu ile alakalı kurum ve kuruluşların katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali Günaydın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kansere Karşı Birlik Derneğimizin (KANKA) projesi olan "Umudunu Kaybetme Hayata Tutun" projesinin başvuru yapan projeler arasında birinci olduğunu ifade ederek, projede emeği geçen başta Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Yapımı devam eden Çocuk İliği Nakli Hastanesinin tamamlandığında yatak kapasitesi anlamında sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük merkezi olacağını dile getiren Vali Günaydın, "Yatak kapasitemiz şu anda 20 civarında ama tamamlandığında inşallah 60'a çıkaracağız. Bu hastane sayesinde birçok çocuğumuzun bu kanser illetinden kurtulması sağlanacak ve hızlı bir şekilde çocuklarımıza müdahale edilmesi için iyi bir ortam oluşacak." diye konuştu. Desteğe hak kazanan diğer proje ile ilgili de bilgi veren Vali Günaydın, "Sarıoğlan ve Pınarbaşı İlçelerinde Kadın Üreticilerin Elinden Geleneksel Peynir Üretim Tesislerinin Kurulması" projesinin ailelerimizin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, "İnşallah bu proje ile hem Pınarbaşı hem Sarıoğlan ilçelerimiz de geleneksel peynir üretimi konusunda ailelerimizi özellikle hanımlarımızı cesaretlendirip pazara yönelik üretim yapılması konusunda da kendilerine destek vereceğiz." dedi.



Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise projelerin şehir açısından önemine değinerek, bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına yürüten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kansere Karşı Birlikte Derneği ve Birleşik Kafkasya Derneği arasında sözleşme imzalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA