Soğanlı Vadisi'nde öğrenciler için kitap okuma ve yürüyüş etkinliği düzenlendi
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Soğanlı Vadisi'nde öğrenciler için kitap okuma ve yürüyüş etkinliği düzenlendi

Soğanlı Vadisi'nde öğrenciler için kitap okuma ve yürüyüş etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Kültür Sanat

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 40 öğrenci ve eğitimcinin katılımıyla Soğanlı Vadisi'nde kitap okuma ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 40 öğrenci ve eğitimcinin katılımıyla Soğanlı Vadisi'nde kitap okuma ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteklediği Pozitif Oku/Yorum Kitap Kahve Projesi kapsamında, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Olgunharputlu ve 40 öğrenci, Soğanlı Vadisi'nde bir araya geldi.

Kaymakam Fatih Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerde kalan gençlerin bu tarz aktivitelerle daha sağlıklı ve zinde olacaklarını kaydetti.

Dernek Başkanı Olgunharputlu ise "Biz her ne kadar kütüphanemizi dernek binamıza kurmuş olsak da kitap ve kahve ortamı bulamayan gençlerimiz için de sosyal medya kanallarımız üzerinden uzaktan eğitim seminerleri düzenliyoruz. Takip ettikleri eğitim seminerlerini ve okuduğu kitabı anlamaya yönelik teşvik edici yarışmalarla kendisini sürekli geliştirecek pozitif düşünen genç topluluk için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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