Soğanlı sazlığı'nda yangın
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Soğanlı sazlığı'nda yangın

Soğanlı Sazlığı'nda yangınBurdur Gölü kenarındaki Soğanlı Sazlığında çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

21.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:41
Soğanlı sazlığı'nda yangın

Soğanlı Sazlığı'nda yangın

kenarındaki Soğanlı Sazlığında çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Merkez Yarıköy köyü sınırlarındaki sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Burdur Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık alan zarar görürken, bazı canlılar da telef oldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Soğanlı sazlığı'nda yangın
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