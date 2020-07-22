Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor
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Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor

Türkiye'de kamu tarafından hayata geçirilen ve her anlamda modern güvenli kent beklentisini karşılayan tek uygulama olan Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, etap etap büyüyerek umutları ve hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor
22.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:21

Türkiye'de kamu tarafından hayata geçirilen ve her anlamda modern güvenli kent beklentisini karşılayan tek uygulama olan Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, etap etap büyüyerek umutları ve hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

Deprem fay hattı üzerinde yer alan riskli şehirlerin başında gelen Bursa'da Türkiye'ye örnek olmayı sürdüren Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, sağlam temeller üzerinde büyüyor. 5 katlı depreme dayanıklı modern konut mimarisi, ticari alanları, pazar, ibadet, eğitim, sağlık alanları, spor tesisleri, kapalı ve açık otoparkları, park ve yeşil alanları, yaya, bisiklet ve geniş araç yollarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 6. etabın ilk harcı da döküldü.

Rüya gibi dönüşüm ve değişim

2016 yılında ilk kazmayı vurarak sadece Bursa'nın değil tüm Türkiye'nin hayalini kurduğu bir kentsel dönüşümü gerçeğe dönüştüren Osmangazi Belediyesi, bu rüyayı daha da büyütüyor. Geride kalan 4 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat olarak, toplam 849 konut ve 218 ticari alan inşa ederek hak sahiplerine teslim eden Osmangazi Belediyesi, projenin 6'ıncı etabına da başladı. Projenin 6'ıncı etabının ilk harcını döken dönüşümün mimarı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, adım adım şehri yenilediklerini söyledi.

Toplam 6 bin 962 metrekare alan üzerine inşa edilecek 6'ıncı etapta 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 112 konut ile 16 ticari alan yer alacak. Bunun yanı sıra projenin tamamında kapalı otopark olacak. Yeni etap için hafriyat çalışmaları tamamlanırken, 13 metre derinliğe inilerek zemin güçlendirme çalışması yapıldı.

"Adım adım şehrimizi yenileyeceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat alanını gezerek hem yetkililerden bilgi aldı, hem de projenin ilk harcını dökmek için düğmeye bastı. Osmangazi'de hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm uygulamalarının yalnızca ilçenin değil, Bursa'nın değişimi ve dönüşümü anlamına geldiğini belirten Başkan Dündar, "Belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. İnşallah, 2 yıl gibi kısa süre içerisinde bu bölgenin gelişimine katkı sağlayacağız. Adım adım şehrimizi yeniliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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