Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan Katarlı turistler kurtarıldı
04.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:32
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İzmit'ten Uzungöl'e gitmek isteyen Katarlı 3 turist, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Dumlu köyü civarında, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda turistlerin araçlarıyla dağdan inişi sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci