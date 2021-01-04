Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan Katarlı turistler kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'ten Uzungöl'e gitmek isteyen Katarlı 3 turist, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Dumlu köyü civarında, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda turistlerin araçlarıyla dağdan inişi sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci