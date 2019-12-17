Soğanlı Bebeği, Bosna Hersek'te tanıtıldı

17.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:02

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'te düzenlenen Diplomatik Kış Kermesi'ne gönderdiği Soğanlı Bebeği'nin tanıtımını yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 2006 yılında açtığı KAYMEK kursları ile iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunuyor. Bu kursların yanı sıra düzenlenen etkinliklere de destek veren Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki kermese Kayseri ürünleriyle katkı verdi.



Saraybosna'da yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve gelirinin tamamı engelli, bakıma muhtaç ve tedavi gören çocukların ihtiyaçları için harcanacak olan "Diplomatik Kış Kermesinde" Büyükşehir Belediyesinin Kayseri'den gönderdiği ürünler de yer aldı.

Bu ürünlerden en dikkat çekici olanı ise Soğanlı'daki ev hanımları tarafından el emeği göz nuru ile yapılan Soğanlı Bebekleri oldu. Kermese katılanlar Türk standına ve Kayseri ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin çevresindeki esnafları ziyaret etti.

Memduh Büyükkılıç'a ziyarette AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti.

Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarını sıcak bir şekilde karşılayan esnaflar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KASKİ'den su sayacı uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan sayaç donmalarına karşı vatandaşları uyardı.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, havaların soğumaya başladığı bu günlerde açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon borularının soğuğa karşı yalıtımlı olmadığını belirterek, suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaların yaşanabildiğini belirtti.

Kışın kullanılmayan bağ evlerindeki su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerektiğini ifade eden Özdemir, sayacın etrafının talaş veya benzeri maddelerle koruma altına alınarak, olası bir problemin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Sayaç ve çeşmelerin iyi korunmaması durumunda abonelerin donma olayıyla karşı karşıya kalma ihtimalinin çok yüksek olacağını belirten Özdemir, "Donma halinde sayaca sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması su elemanlarının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına sebebiyet vermektedir. Olası sayaç donmaları karşısında abonelerimizin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte Alo 153 direkt hattımızdan veya telefon numarasından KASKİ Genel Müdürlüğü'nü aramaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA