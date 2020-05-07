Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği

Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği
07.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:06

İSTANBUL'daki marketlerde kuru soğanın kilosu 6,5 TL'ye kadar yükselirken, Adana'da üretilen soğanların tarlada 70 kuruşa, sebze halinde ise 90 kuruşa alıcısı olmuyor.

 

İSTANBUL'daki marketlerde kuru soğanın kilosu 6,5 TL'ye kadar yükselirken, Adana'da üretilen soğanların tarlada 70 kuruşa, sebze halinde ise 90 kuruşa alıcısı olmuyor. Adana Kabzımallar Esnaf Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, şu an halde 1000 ton ürünün alıcı bulamadığını söyledi. Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir ise maliyeti yüksek olmasına rağmen tarlada bu kadar ucuz olan kuru soğanın fiyatının, marketlerin bağlantıları olan tedarikçiler tarafından şişirildiğini öne sürdü.Pek çok üründe olduğu gibi soğan fiyatlarında da üreticiyle tüketici arasındaki makas, bölgelere göre değişkenlik göstererek açılıyor. Adana'da üretilen soğanlar, tarlada 70 kuruşa zor alıcı bulurken, sebze halinde 90 kuruşa satılan ürünler, çuvallarda kalıyor. Çok sayıda Adanalı çiftçi, maliyetini kurtarmadığı için ürünleri tarladan toplamazken, İstanbul'da soğanın kilosu 6,5 TL'ye kadar yükseldi.'MARKETLER DENETLENİRSE FİYAT YÜKSELMEZ'Adana Kabzımallar Esnaf Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, normal şartlar altında soğanın 1,5 TL'ye satılması gerektiğini ancak ihracatın açılmasıyla halde 90 kuruşa satıldığını kaydetti. Sebze halinde şu an 1000 ton soğan bulunduğunu ancak alıcı bulamadıklarını kaydeden Mahsun Doğan, marketlerdeki fiyat uçurumunun ise denetimlerle önlenebileceğini anlattı. Doğan, "Israrla şikayette bulunduk ama herhangi bir işlem yapılmadı. Marketler denetlenirse soğan fiyatı 2 TL'nin üzerine çıkmaz" diye konuştu.Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir ise tarlada kalitesine göre 70-90 kuruşa satılan soğanın sadece masraflarının 80 kuruş ile 1 TL arasında olduğunu söyledi. Tarlada bu kadar ucuz olan ürünün marketlerde yüksek fiyatla satılmasının gerekçelerini de anlatan İncefikir, tedarikçiler tarafından fiyatların şişirildiğini savundu. İncefikir, "Örneğin bir market daha önceden kendi adamına kendi tedarikçisine halden 80 kuruşa aldığı ürünü 1 liraya sattırdıktan sonra markete 2,5- 3 TL'ye sattırıyor. Aradaki tedarikçi daha sonra ortadan çekiliyor. Markete giriş fiyatı 3 TL oluyor. Daha sonra market de bunu 3,5 TL'ye satıyor. Yani 80 kuruşa ürünü edinen market üzerine sadece küçük bir oran koyduğunu söyleyerek bunu 3,5 TL, 4 TL'ye tüketiciye satabiliyor" dedi.'DENETİM ÖNEMLİ'Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı İncefikir, denetimin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Tarladan çıkış fiyatıyla son alıcı arasındaki mekanizmaya, organizasyona iyi bakmak gerekiyor. Kimler rakamları nereden yükseltmiş, kaç defa el değiştirmiş, kimin adına el değiştirmiş bunlar çok önemli. Marketin aldığı tedarikçinin kim olduğu, nerede olduğu, ne kadar vergi ödediği önemli. Dolayısıyla akla şöyle bir şey geliyor. Yaş meyve, sebze, İstanbul'da astronomik rakamlara satılabiliyor. Market masraflarının olduğunu söylüyor. Biz üreticiler olarak anlıyoruz ancak soruyoruz ki yağda, gazlı içeceklerde, deterjanlarda Edirne'de, Ardahan'da aynı fiyata satıyorsunuz. Yaş sebze, meyve, narenciye olunca niye fiyatlar değişmeye başlıyor? Uçurum olmaya niye başlıyor? Şehirler arası nakliyeyse diğer ürünlerde de var bu masraflar."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yusuf Aslan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar Haziran
Şu an buradasınız: Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 17:51:12. #1.14#
title