Soğancıoğlu Güven Tazeledi

Hafik AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Hatice Soğancıoğlu seçildi.



AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hafik Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, İlçe Başkanı Habib Görler ve partililer katıldı. Yapılan kongrede mevcut başkan Hatice Soğancıoğlu güven tazeleyerek yeniden AK Parti Hafik İlçe Kadın Kolları Başkanı oldu.



Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Soğancıoğlu'nu tebrik eden Şahin, "Kadınların siyasette olması çok çok önemli, sizler çok önemlisiniz. bundan sonraki süreçte de Hafik sizlere emanet." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ise kongrelere Hafik'ten başladıklarını belirterek, "Kongrelerimize Türkiye'de ilk Hafik ilçesinden başlıyoruz. Partimiz 16 yıldır kadınlara çok büyük önem veriyor. Belki de dünya tarihinde kadınlara bu kadar önem veren başka bir parti yok. Bunun nedeni de 4 buçuk milyon üyemizle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Gerek sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, genel merkezimiz kadınlarımızın daha aktif olmasını daha bi siyasetin içinde olmasını, ülke meselelerinde fikirlerini arzu etmelerini istemekte." açıklamasında bulundu.



Soğancıoğlu da görev süresince yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.