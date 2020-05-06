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Soğana 250 tonluk ihracat serbestliği, üreticiye nefes oldu

Soğana 250 tonluk ihracat serbestliği, üreticiye nefes oldu
06.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:39

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk ihracat serbestliği getirildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk ihracat serbestliği getirildi. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, "Bu karar üreticiye ve ihracatçıya önemli ölçüde nefes aldırdı. Bir sıkıntı yaşanması durumunda mevcut kotanın, 500 tona çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu birçok tarım ürünü de ülke içinde kaldı. Arzın fazla, talebin az olması nedeniyle ürünler elde kaldı ve fiyatlar düştü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, tohumluk olmaması kaydıyla kuru soğan ve patates ihracatının 'ön izne bağlı mallar' listesine eklendiğini bildirdi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ihracatçı başına 250 ton kota konuldu ve ihracat başladı.

'ÜRÜNLERİN TARLADA KALMASI ENGELLENDİ'Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, soğan ihracatının kontrollü açılmasının, ürünlerin tarlada kalmasını engellediğini belirterek, "Koronavirüs günlerinde özellikle hububat ürünlerinin ülkede kalması gerektiğini söylemiştik. Ancak düşüncemiz, yaş sebze ve meyve gibi raf ömrü kısa olan ürünlerin ihracatının açılmasından yanaydı. Dolayısıyla 'firik' dediğimiz soğanın belirli ölçüde ihracatının açılmasının üreticiye önemli katkıları oldu. Bu tip ürünler uzun vadede depolanmaya gelmeyen ürünlerdir. Böyle ürünlerin özellikle rekolteye bakılarak ihracatının açılması gerekiyor. Soğan ihracatının açılması oldukça doğru bir karardı ve Ticaret Bakanlığı'na bu kararından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.'İHRACATÇI NEFES ALDI'

Soğan ihracatının açılmasının üreticiye ve ihracatçıya önemli ölçüde nefes aldırdığını kaydeden İncefikir, "Soğanı en çok ihraç ettiğimiz ülkeler arasında en başta Rusya Federasyonu geliyor. Onun ardından Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine ve Irak'a ciddi bir satışımız var. Soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk bir kota verildi. Böylece ürünün tarlada kalması engellendi ve dışa satım sağlandı. Bir sıkıntı yaşanması durumunda bu kotanın 500 tona çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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